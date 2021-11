Motocyclisme – Moto3: Pedro Acosta champion du monde

Le duel final était lancé, Foggia vs Acosta avec des arbitres qui n’avaient rien à perdre, même s’ils étaient les équipiers (Masia pour Acosta, Artigas pour Foggia) des deux prétendants. Au dix-neuvième des vingt et un tours, Acosta prend une nouvelle fois le commandement, mais Foggia va réagir un peu plus loin. Les derniers 4592 mètres vont être absolument fous, on en est tous persuadés; las, dans le premier virage, alors qu’Acosta vient de se replacer devant, Darryn Binder touche la moto de Foggia qui se retrouve à terre, comme Sergio Garcia. Acosta est champion du monde, il peut commencer de crier sa joie pendant que Foggia pleure sa peine.