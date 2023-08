Motocyclisme: Francesco Bagnaia remporte le sprint en Autriche

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté sans trembler le sprint du Grand Prix d'Autriche - 10e manche de la saison de MotoGP – ce samedi. «J'ai pris un bon départ, c'était dur mais j'ai réussi à rester devant et après j'ai beaucoup poussé pour creuser l'écart car je connaissais le potentiel des KTM. Notre rythme a été très bon, a déclaré le vainqueur du jour. À la fin de la course, le pneu arrière était très abîmé mais ça a tenu. Je suis très content du résultat, mais demain (ndlr: dimanche, lors du Grand Prix) ce sera une autre histoire.»

Le champion du monde en titre, parti en pole position, a fait la course en tête de bout en bout sur le tracé vallonné du Red Bull Ring et a devancé le Sud-Africain Brad Binder (KTM) ainsi que l'Espagnol Jorge Martin, à l'origine d'un gros accrochage au premier virage de la course.

«Je ne suis pas très bien parti, j'ai essayé de doubler Fabio (ndlr: Quartararo) et quand je suis arrivé à son niveau, il a lâché les freins et on s'est touché. Après, plusieurs pilotes sont tombés, je me demandais si j'allais avoir une pénalité donc j'ai poussé jusqu'au bout. Puis avec Luca (ndlr: Marini), quand je l'ai doublé, il m'a touché et il est tombé, je suis désolé pour lui», a expliqué le pilote ibérique.