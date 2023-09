Motocyclisme: Espargaro s'impose en Catalogne, Bagnaia chute lourdement

Au lendemain de sa victoire dans le sprint, Espargaro - né à Granollers, à quelques kilomètres du circuit de Catalunya – a encore brillé devant ses supporters pour décrocher la troisième victoire de sa carrière en MotoGP. Espargaro et Vinales ont survolé la course après le second départ consécutif au drapeau rouge brandi après les chutes survenues dans le premier tour. Les deux Catalans ont offert au public un joli duel, remporté finalement par le héros local, tandis que Jorge Martin (Ducati-Pramac) a assuré un triplé espagnol en prenant la 3e place.

L e premier départ de la course a été chaotique puisque cinq pilotes sont tombés dans le premier virage: l'Italien Enea Bastiannini (Ducati) a manqué son freinage à l'intérieur et a percuté Zarco, puis ils ont ensuite entraîné dans leur chute l'Espagnol Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini) et les Italiens Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-Gresini) et Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46).