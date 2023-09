Motocyclisme: Jorge Martin remporte le sprint du Grand Prix de Saint-Marin

Sur le tracé italien de Misano, Jorge Martin a remporté sa troisième course sprint de la saison.

«C'est incroyable», a savouré Bagnaia à l'arrivée. «Au regard de la situation et avec la douleur que je ressens quand je pilote, être 3e c'est dingue», a-t-il ajouté. Et pour cause: victime dimanche dernier d'un effrayant vol plané lors du GP de Catalogne, avant de se faire rouler sur les jambes par Binder, l'Italien souffre d'un «hématome au niveau du genou droit qui descend jusqu'au pied», avait-il expliqué jeudi à la presse. Il avait toutefois été déclaré apte par les médecins à piloter ce week-end.