Motocyclisme - MotoE: Aegerter jouera le titre dimanche

Dès le premier virage de cette première course du week-end, Zaccone se retrouve à terre, où il est malheureusement heurté par la moto du Japonais Okubo. Alors que les secours s’organisent, Torres, l’Italien Casadei et Aegerter se retrouvent très légèrement détachés, «Domi» prenant bientôt le commandement pour ne plus le lâcher jusqu’au dernier virage. Entretemps, le Brésilien Eric Granado est revenu sur le trio, devenu ainsi quatuor; à l’avant-dernier tour, Torres attaque Aegerter, frôle sa roue arrière et doit écarter sa trajectoire. C’est maintenant au tour de Granado de chercher des noises au pilote bernois et dans le dernier virage, parce qu’Aegerter a parfaitement «fermé la porte», le Sud-Américain en fait trop et se retrouve au sol. Torres, qui était dans le sillage direct des deux hommes en profite pour battre le Suisse sur la ligne. Résultat de la course: Aegerter passe de la quatrième à la deuxième place du championnat, à huit longueurs du vainqueur du jour. Le titre se jouera donc dimanche, en fin de programme.