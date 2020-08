Motocyclisme

MotoGP: une finale au Portugal le 22 novembre

Un Grand Prix du Portugal sur le circuit d’Algarve, à Portimão, a été ajouté au calendrier du championnat du monde 2020.

Patron du circuit, Paulo Pinheiro espère pouvoir y accueillir des spectateurs: «Notre but est d’ouvrir la manifestation à 30'000 fans.» Rappelons que les deux prochains GP à venir, en Autriche (dimanche et le suivant), se dérouleront encore à huis clos et on ne sait pas encore si les courses de Misano, à la mi-septembre, seront ouvertes au public.