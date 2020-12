Aussi pour les vélos et les e-trottinettes

Le DI annonce aussi vouloir renforcer le respect des règles pour l’ensemble des modes de déplacement, en particulier les vélos et les trottinettes électriques, «nécessaire pour apaiser la situation», explique Roland Godel: «Notre magistrat Serge Dal Busco souhaite en effet une plus grande fermeté à l’égard des mauvais comportements par ces usagers de la mobilité douce et durable dont le nombre a fortement augmenté depuis la mise en place de nouveaux itinéraires en ville, qu’il s’agisse de non-respect des feux rouges, de circulation sur les trottoirs, de non-respect des priorités pour les piétons, etc. Cela passera par une campagne de sensibilisation et par un renforcement des contrôles.»