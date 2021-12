Jura bernois – Motos, voitures: un carrossier a tout perdu à Frinvillier

Déjà généralisé



Les pompiers professionnels de Bienne ainsi que les corps de sapeurs-pompiers OPRV et Péry-La Heutte sont intervenus avec 48 membres et un train d’extinction des CFF a été engagé. Un piquet d’incendie a été mis en place durant la nuit. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête, afin de déterminer la cause de l’incendie et le montant des dégâts matériels.