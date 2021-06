Euro 2020 - Mots forts de Kevin Mbabu, Yann Sommer est parti

Kevin Mbabu a fini le match frustré. AFP

Un footballeur, comme tout bon sportif, déteste la défaite. Alors quand en plus elle est large comme mercredi au Stadio Olimpico, forcément, ça pique. Kevin Mbabu, passé par la case micro de la RTS après la rencontre, a fait part de sa frustration. Le joueur de Wolfsburg, sorti en cours de deuxième mi-temps pour Silvan Widmer, espère une réaction avant la partie décisive de dimanche.

« On a pas très bien vécu ce match, forcément, avec cette défaite, a grincé Mbabu sur le TV romande . Ils ont montré qu'ils en voulaient plus ce soir, tout simplement, et on n'a pas su répondre au niveau de l'intensité et au niveau des duels. Ils ont été là tout au long du match et on n'a pas su répondre à ce challenge. »

« Ca fait très mal, surtout qu'on espérait beaucoup plus, a-t-il continué. On était venus ici avec de belles intentions, dont celle de gagner. Nous devons nous reconcentrer très vite et être prêt à tout donner pour l'équipe. Parce que je pense que ce soir, pas tout le monde ne l'a fait. C'est décevant et on doit se poser les bonnes questions pour nous remettre sur le bon chemin et espérer une qualification. » Des mots forts.

Granit Xhaka devra réveiller les siens. AFP

Granit Xhaka, lui, en avait aussi gros sur la patate, après avoir appuyé le constat que l’adversaire était trop fort: « On a fait trop d'erreurs et, à ce niveau, quand on fait ce genre de fautes, on ne peut pas être tranquilles avec et sans le ballon. Bravo à eux. Ce n'était pas notre jour aujourd'hui. Contre un tel adversaire, si on n'arrive pas à contrôler le jeu... L'Italie a été très bonne, techniquement au-dessus. On a vu qu'on avait encore pas mal de choses à faire pour compétitionner à un tel niveau. »

« La déception est grande, a enchaîné le capitaine. On attendait autre chose du match de ce soir. On voulait montrer du beau jeu pour les nombreux fans qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Ça ne s'est pas bien passé pour pas mal de raisons. Dans les vestiaires, tout était très calme et le coach a beaucoup parlé. Ce soir on est déçu, demain aussi sans doute... Mais dans deux jours, il faudra retrouver de l'optimisme. On a un match à gagner. »