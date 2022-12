AirTag : «Mouchard» d’Apple plus facilement détectable

Depuis novembre, Apple a déployé deux nouvelles mises à jour. Mais jusqu’ici, la firme n’avait pas détaillé les nouveautés qu’elle avait apportées à ses traceurs d’objets. Elle vient de le faire en début de semaine en mettant à jour la page de support du produit. D’après le géant américain, qui veut éviter les abus, la version 2.0.24 permet désormais aux possesseurs d’un iPhone d’activer la recherche de précision pour localiser plus facilement un AirTag dont ils ne sont pas les propriétaires et qui les suit. Ça se révèle utile si le son de l’AirTag est difficilement audible ou si son haut-parleur a été altéré, volontairement ou non. De plus, le signal sonore indiquant qu’un AirTag a été séparé de son propriétaire et qu’il se trouve à proximité sera émis plus rapidement. Il pouvait auparavant s’écouler plusieurs heures avant qu’une victime espionnée s’en aperçoive.