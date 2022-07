Moudon sera la capitale de la trance et de la techno

Les venues en Suisse du Français Torgull sont plutôt rares. DR

Short Circuit est de retour, avec le même format que son édition à succès de 2019. Ainsi, sur l’Ancienne place d’armes de Moudon (VD), les festivaliers pourront s’éclater sur deux dancefloors, un dévoué à la techno et un autre à la trance, durant 15 heures non-stop, de 14h à 5h du matin. «L’après-midi, jusqu’à 18h, l’entrée sera gratuite. L’idée, c’est que les familles puissent profiter de l’open air. Le volume sonore sera adapté aux oreilles plus fragiles. En revanche, la musique restera très sérieuse, on ne passera pas «La Danse des canards», explique Julien Kern, cofondateur de Short Circuit, dont la première édition remonte à 1999.

Côté artistique, l’affiche fait se côtoyer des jeunes talents locaux et des cadors à la carrière internationale, comme le Français Torgull, référence hardcore et hard techno, et le Valaisan St-Paul On Acid, pionnier des scènes techno et psytrance alternative en Suisse. «Les accueillir, c’est vraiment exceptionnel. Torgull, Philippe Daveney, de son vrai nom, est sur le circuit depuis les années 1990. C’est un DJ et producteur incroyable, auteur de nombreuses collaborations dingues avec Manu Le Malin. Quant à St-Paul, notre pays lui doit tellement», se réjouit celui qui mixera également durant l’événement, sous le pseudo de DJ Gemini.

Petite particularité, les régies des DJ seront installées quasi au même niveau que le public. «On n’a pas voulu que les artistes se produisent sur un perchoir, comment c’est souvent le cas dans les événements. On désirait que ce soit intéressant pour les gens. Ainsi, ils verront comment les as des platines mixent, comment ils travaillent leurs enchaînements, leurs morceaux. On va démonter le cliché du DJ qui appuie sur play» et qui lève les bras», se marre le Vaudois.