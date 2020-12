Football : Moukoko, un peu plus dans l’histoire de la Bundesliga

Le prodige du Borussia Dortmund est devenu le plus jeune buteur du championnat allemand, à 16 ans et 28 jours. Mais le BvB a perdu.

L’attaquant de Dortmund Youssoufa Moukoko est devenu vendredi le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga, à 16 ans et 28 jours.

Youssoufa Moukoko a déjà battu ces dernières semaines deux records de précocité, en devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à 16 ans et un jour, et le plus jeune de l’histoire de la Ligue des champions à 16 ans et 18 jours.