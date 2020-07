Archéologie

Moule millénaire pour bijoux trouvé à Coire

Des fouilles entamées en mars derrière un bâtiment pénitentiaire récemment abandonné à Coire (GR) ont permis de découvrir un moule daté du 9e au 11e siècle, une trouvaille rare en Suisse.

Le moule à deux faces permettait de produire en série jusqu’à sept objets différents dont une croix et des boucles d’oreilles.

Parmi les objets découverts, le moule en pierre à deux faces, d’une dimension de 9 x 8,5 x 3 centimètres, constitue indiscutablement le plus prestigieux. Il était utilisé pour fabriquer jusqu’à sept objets différents en série, dont des boucles d’oreilles et une croix illustrant le Christ. Jusque-là, des pièces de ce type n’avaient été découvertes en Suisse qu’à Berne, Bâle et Winterthour.