Riviera: Moules quagga dézinguées à grands coups d’obus

Venue de la mer Noire, elle colonise les lacs suisses depuis des années. La moule quagga ne cesse de gagner du terrain et se retrouve même dans des endroits improbables. C’était notamment le cas d’une canalisation dans le Léman, au large de Corseaux, fournissant 20% de l’eau potable de huit communes de la Riviera et Port-Valais, explique «24 heures». Partiellement obstruée par le mollusque invasif, elle a dû être débouchée. Et la technique utilisée, qui avait déjà fait ses preuves dans le lac de Constance, n’est pas anodine.

Un gros obus de plastique a été envoyé, depuis la station de pompage, dans cette canalisation longue de 300 m et large de 70 cm. Propulsé par de l’eau sous pression et rainuré en spirales, l’obus tournoie sur lui-même arrachant ainsi tout ce qui se trouve sur son passage. Arrivé à l’extrémité, il remonte et flotte à la surface du lac, avant d’être récupéré par une barge, détaille «24 heures». L’opération a dû être répétée à cinq reprises et la facture s’élève à 200’000 francs.