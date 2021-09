Paris : Moulin Rouge, Crazy Horse et Lido prêts à retrouver la lumière

Après trois mois de répétitions intensives, les artistes et le strass s’apprêtent à nouveau à briller de mille feux dans les cabarets de la capitale française.

Fermés depuis un an et demi en raison de la pandémie, le Moulin Rouge et Le Lido, emblèmes des folles nuits parisiennes depuis 1889, rouvrent enfin. Le Lido se donne encore quelques jours «pour remettre la machine en route» : le cabaret à plumes des Champs-Élysées rouvrira le 16 septembre, deux jours avant son 75e anniversaire fêté avec une rétrospective de tableaux emblématiques de ses grands ballets passés.

Pour leur part, Le Paradis Latin, haut-lieu de la rive gauche, et Michou, l’emblématique cabaret transformiste de Montmartre qui a perdu son fondateur en janvier 2020, ont rouvert leurs portes dès le 3 septembre. Le Crazy Horse, temple du nu chic qui fête lui ses 70 ans, rouvrira fin septembre, le temps de finaliser «un nouveau tableau surprise», selon son dirigeant, Philippe Lhomme. A l’arrêt forcé depuis le 12 mars 2020, la troupe du Moulin Rouge (80 artistes de 14 nationalités) retrouvera la scène vendredi, après deux dernières répétitions en costumes mercredi et jeudi à guichets fermés.

Pass sanitaire exigé

Si les conditions sanitaires ont permis d’abandonner les jauges, les tables ont été espacées, «pour plus de confort et pour rassurer aussi les clients», souligne Le Moulin Rouge. Dans tous les cabarets, le pass sanitaire sera exigé à l’entrée. Le masque ne sera obligatoire que pendant les déplacements, mais pas une fois les spectateurs installés à table. Le personnel en salle comme les techniciens en coulisses, seront masqués, mais pas les artistes.

«On piaffe d’impatience»

«On est tous très contents et excités. On piaffe d’impatience dans les loges! Maintenant, on a une date précise. Tout est réel! On a retrouvé nos marques facilement, comme si le corps était un robot parfois», confie à l’AFP Mathilde Tutiaux, 32 ans, l’une des 14 danseuses de French cancan, le numéro star du Moulin qui mobilise aussi 8 danseurs. «Dès le 10 septembre, nous proposerons deux spectacles par soir, du jeudi au dimanche dans un premier temps, puis également le mercredi dès le mois d’octobre», souligne la direction du Moulin Rouge qui ne rouvrira toute la semaine que d’ici les fêtes de fin d’année. La formule dîner-spectacle ne sera proposée qu’à partir de la fin octobre.