Pandémie : Moulin Rouge, Lido, les cabarets français rouvrent en septembre

Si la France renoue cette semaine avec une partie de ses loisirs, les cabarets parisiens attendront la rentrée des vacances d’été pour recevoir des spectacteurs.

Le Moulin Rouge à Paris, l’un des plus célèbres cabarets du monde, fermé en raison de la pandémie depuis le 12 mars 2020, rouvrira ses portes le 10 septembre, avec un French cancan plus endiablé que jamais, promettent les danseuses, qui piaffent d’impatience.

French cancan au boulevard de Clichy

«Je suis extrêmement heureuse! Ca fait tellement de bien d’avoir enfin une date. On attend les spectateurs avec une impatience folle. Le premier French cancan de la reprise, ce sera quelque chose! C’est un numéro très technique, et après une pause de plus d’un an, on va reprendre les répétitions très sérieusement tout l’été», confie Mathilde Tutiaux, 32 ans. Pendant le confinement, elle s’est astreinte à un entraînement physique quotidien chez elle, utilisant notamment le plan de travail de sa cuisine pour ses élongations quotidiennes.