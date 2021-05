Football : Mourinho a déjà un nouveau poste

À peine licencié de Tottenham, José Mourinho a été engagé par The Sun et talksSPORT comme chroniqueur pour l’Euro 2020.

Un homme très demandé. Écarté le 19 avril de son poste d’entraîneur à Tottenham, José Mourinho n’a pas fait long avant de retrouver une occupation. Mais cette fois, ce n’est pas sur un banc, mais au sein de la rédaction de The Sun.

Le technicien de 58 ans, passé notamment à Chelsea et au Real Madrid, va rejoindre le tabloïd britannique le temps d’un Euro, où il tiendra le rôle de chroniqueur. Le Portugais sait dans quoi il s’embarque puisque ce n’est pas son coup d’essai dans les médias.

En 2018, après son éviction de Manchester United, il s’était déjà essayé à ce type d’exercice. Mais le support était différent, puisqu’il avait officié comme consultant pour les chaînes beIN Sports et Sky Sports.

Renommé The Special Sun par son employeur, il devrait distiller les analyses piquantes qu’on lui connaît dans les colonnes du journal entre le 11 juin et le 11 juillet. Il aura notamment la mission de suivre la compétition de l’Angleterre et du Portugal.