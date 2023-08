Football: Mourinho chambre ses propres dirigeants pour réclamer un renfort

José Mourinho n’est jamais à court d’idée pour faire parler de lui et transmettre le fond de sa pensée. Alors que le championnat italien reprend ses droits dans deux semaines, l’entraîneur de l’AS Roma réclame avec insistance le recrutement d’un nouvel attaquant. Un renfort offensif qui pourrait être Alvaro Morata. L’attaquant espagnol est sous contrat avec l’Atlético Madrid pour une saison encore et plaît beaucoup au technicien portugais.

The «Special One» a décidé de manier l’humour et les réseaux sociaux pour donner plus d’ampleur à son souhait. Il a profité d’une dernière photo d’équipe lors du camp de l’AS Roma au Portugal pour y intégrer un «joueur fantôme». Avec la complicité de son préparateur physique, Stefano Rapetti, le technicien a laissé une place dans l’alignement, posant tout sourire avec l’homme invisible censé représenter un nouvel arrivant dans son effectif.