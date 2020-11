«Bien sûr que je suis triste mais je souris aussi en repensant qu’à chacune de nos rencontres, on a bien ri», a salué José Mourihno en hommage à «son ami» Diego Maradona. (Michael Regan/Pool via AP) KEYSTONE

L’entraîneur de Tottenham, José Mourinho, a salué jeudi soir la mémoire de Diego Maradona, décédé mercredi à l’âge de 60 ans, louant le «grand coeur» de l’Argentin, qui l’appelait après chaque défaite pour lui remonter le moral. «J’ai passé la journée d’aujourd’hui à raconter à mes gars des histoires sur lui et le temps que nous avons passé ensemble. C’est ce mec là qui va me manquer», a déclaré Mourinho au micro de BT Sport puis en conférence de presse suite à la victoire des Spurs face à Ludogorets (4-0).

«Ce qui va me manquer le plus, c’est le coup de fil qu’il me passait après chaque défaite. Il ne m’appelait pas après les victoires, car il savait que je n’en avais pas besoin. Mais dans les moments difficiles, il était toujours là. Après les défaites, il me disait: Mou, n’oublie pas que tu es le meilleur".

«Diego me manque», a déclaré le patron des Spurs, faisant la distinction entre le footballeur et l’homme. «Il y a Maradona et il y a Diego. Maradona, je n’ai pas besoin d’en parler car le monde le connait et personne ne l’oubliera. Diego, c’était différent. Les gens qui ont été ses grands amis, (...) ses collègues, ces types ont été des privilégiés», estime Mourinho.

«Je peux dire que c’était un bon ami à moi, même si mes contacts avec lui étaient essentiellement par téléphone. nous nous sommes aussi bien sûr rencontrés à quelques reprises», a ajouté le Portugais. «Il avait un grand, grand, grand, grand coeur. C’est ça qui va me manquer, car son football, si on fait une recherche sur Google, on le retrouvera, mais Diego, l’homme, on ne le retrouvera pas.»