«Il y a eu une drôle de situation. Mes gardiens m’ont dit que le but était trop petit. Je suis moi-même allé voir, et bien sûr, le but était petit. Les gardiens passent des heures et des heures dans des cages et savent quand le but n’est pas à la bonne dimension. Je ne suis pas gardien de but mais je joue au football depuis que je suis enfant. Donc quand je suis allé là-bas et que j’ai tendu le bras, je connaissais la distance, donc j’ai tout de suite su que quelque chose n’allait pas. Nous avons demandé à un délégué UEFA de confirmer et bien sûr, de remplacer par des buts aux bonnes dimensions. Ils étaient cinq centimètres trop petits», a réagi le «Special One» face à la presse