Football : Mourinho invite Xhaka à se faire vacciner

Pris dans une polémique autour du fait qu’il n’était pas vacciné et qu’il a été infecté à un moment crucial, le Special One a donné un conseil à Granit Xhaka sur les réseaux sociaux.

"Prends la piqûre Granit et soit en sécurité". José Mourinho est plus connu pour ses sorties épiques en tant qu’entraîneur que pour ses qualités dans le domaine de la médecine. Il s’est tout de même aventuré sur ce terrain-là, où les avis semblent actuellement plus que tranchés.