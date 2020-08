José Mourinho aime parler avec ses joueurs dans leur langue maternelle. C’est en partie ce qui l’a poussé à devenir le polyglotte qu’il est maintenant. Au gré des équipes et des joueurs dirigés, le technicien portugais a appris à maîtriser six langues (ndlr: portugais, espagnol, français, anglais, italien et catalan). Certains l’ont même affublé du surnom «le traducteur», qu’il n’apprécie que moyennement.