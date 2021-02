Yverdon-les-Bains (VD) : Moustache hitlérienne taguée sur le visage des candidats de la droite

À une semaine des élections, la tension est à son comble entre la droite et la gauche. Des affiches électorales ont été souillées ce week-end dans la deuxième ville du canton de Vaud.

«C’est la-men-table! En pleine campagne électorale, on s’attend à des débats sur des sujets d’intérêt public. Nos affiches ont été arrachées, il y a une semaine. Aujourd’hui, elles sont souillées avec des signes et des symboles inacceptables. Vis-à-vis de l’Histoire, nous ne pouvons pas laisser passer ça. Nous allons déposer plainte». C’est un Jean-Daniel Carrard (PLR) «triste et déçu» qui a réagi aux tags des affiches des candidats de la droite (PLR, UDC, Vert’libéraux, UDF) à l’exécutif d’Yverdon-les-Bains, dont les visages ont été tagués avec une moustache en brosse à dents, rappelant Adolf Hitler.