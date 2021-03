Le «oui» d’aujourd’hui marque-t-il la fin de la Question Jurassienne, née en 1947 et marquée le 23 juin 1974 par le vote d’indépendance qui a débouché sur la création du canton du Jura? C’est possible, mais le vote de Moutier pourra aussi faire naître des velléités ici et là. Mais c’est une autre histoire…