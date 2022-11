Moutier: le maire autonomiste facilement réélu

Quand on a tous ses amis jurassiens dans le dos, on devient difficile à battre… Moralité: les autonomistes sont majoritaires à Moutier à plus de 51%.

Dans ce match débridé, on a voté pour une personne. Sous l’étiquette «Moutier à venir», mon adversaire ne possédait pas l’assise régionale, cantonale et fédérale d’un parti gouvernemental. On se connaît: on se voit parfois aux matches de hockey.