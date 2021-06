Vote du 28 mars 2021 : Moutier ne veut pas attendre 2026 pour rejoindre le Jura

Les autorités de la cité prévôtoise ont annoncé mercredi vouloir accélérer le processus pour rejoindre le canton du Jura. Des mesures ont déjà été prises.

«Depuis le 18 juin 2017, voire même un peu avant, certains dossiers sont bloqués. D’un côté, on peut aisément comprendre que le canton de Berne ne souhaite plus investir sur du long terme à Moutier. Et de l’autre, le canton du Jura ne peut pas encore s’investir. Nous souhaitons que cette zone grise soit la plus courte possible», justifie le conseiller municipal prévôtois.