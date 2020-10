Une image plutôt insolite, postée aujourd’hui sur le compte Facebook de l’Association Sécurité Riviera, nous a interpellés: celle d’un mouton errant sur la Route du Lac à Clarens, poursuivi par un chien. Tombé nez à nez avec des ambulanciers de l’Association Sécurité Riviera, la bête a été acheminée jusqu’au poste de police de Clarens. Sa plaquette a permis d’identifier sa propriétaire, qui habite à deux kilomètres de là, et l’ovin a pu regagner ses pénates et retrouver ses congénères sain et sauf.