Fribourg: Moutons malades et recouverts de kilos d’excréments

Ce que les inspecteurs du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ont découvert, en arrivant sur place, avait de quoi dégoûter les plus endurcis. Dans leur rapport du 6 décembre dernier, ils expliquent s’être rendus dans un élevage sarinois. Les dix moutons encore en vie à ce moment-là étaient tous atteints de diarrhée, au point que «certains avaient probablement plusieurs kilos d’excréments collés à la laine», soulignent-ils.

Plusieurs moutons étaient maigres et en mauvais état général, dont un, très affaibli, qui était en train d’agoniser, couché sur le flanc et ne parvenant plus à relever la tête. Le parc était entièrement mangé, les bêtes y étant détenues depuis des mois. Et il n’y avait pas d’abreuvoir. Pour finir, un voisin a indiqué que quatre moutons étaient morts dans ce parc durant l’année. Déjà condamné à deux reprises pour des faits similaires plus tôt dans l’année, l’éleveur, un Suisse de 55 ans, a écopé d’une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 50 francs, soit un montant de 3000 francs.