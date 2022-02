Bolivie : Mouvement contre l’hospitalisation de l’ex-présidente en grève de la faim

Des manifestants pro pouvoir ont empêché l’hospitalisation de Jeanine Añez. L’ancienne présidente est emprisonnée depuis mars 2021 et a commencé une grève de la faim le 9 février dernier.

Des manifestants proches du pouvoir en Bolivie ont empêché vendredi l’hospitalisation de l’ex-présidente Jeanine Añez, emprisonnée depuis mars 2021 et en grève de la faim depuis le 9 février, et dont l’hospitalisation a été ordonnée par un juge.

Des centaines de sympathisants du parti présidentiel Mouvement vers le socialisme (MAS, gauche) ont encerclé la prison où se trouve l’ancienne cheffe de l’État (2019-2020) à La Paz en scandant «elle ne va pas sortir!» et aux cris de «assassin!» et «30 ans de prison!»

Accusée de coup d’État en 2019

Jeanine Añez est accusée d’avoir mené un «coup d’État» en novembre 2019 contre l’ex-président de gauche Evo Morales (2006-2019). Le 12 novembre 2019, la sénatrice conservatrice s’était proclamée présidente par intérim de Bolivie à la faveur d’une vacance du pouvoir provoquée par les démissions en cascade de M. Morales et de ses successeurs constitutionnels: le vice-président, la présidente du Sénat et le président de la Chambre des députés.

Un mois plus tôt, Evo Morales avait affronté une vague de protestation après sa réélection contestée pour un quatrième mandat. Lâché par l’armée et la police, il avait fini par démissionner et s’exiler. Après un an d’intérim, JeanineAñez avait reconnu la victoire de Luis Arce, candidat du MAS et dauphin d’Evo Morales, à la présidentielle d’octobre 2020 et lui avait remis le pouvoir.