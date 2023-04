Canada: Mouvement de grève «historique» des fonctionnaires canadiens

Un tiers des fonctionnaires canadiens a débuté mercredi un mouvement de grève pour réclamer des augmentations salariales et davantage de télétravail, déclenchant l’un des plus importants mouvements sociaux de l’histoire du pays.

Après des mois de négociations avec le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau, l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a annoncé qu’ils n’étaient pas parvenus à un accord et a donc déclenché dans la nuit un mouvement reconductible. «Pour le service public», «stop la sous-traitance»: pancartes à la main et sifflets à la bouche, les grévistes sont descendus mercredi matin dans les rues pour tenir 250 piquets de grève installés partout dans le pays.

«Donner sa vraie valeur au travail»

«Ce n’est un secret pour personne que la vie ça coûte cher et il faut savoir donner sa vraie valeur au travail», explique à l’AFP Pierre G., 32 ans, fonctionnaire à Montréal venu manifester mais qui n’a pas souhaité donner son nom complet. «La fonction publique c’est une partie de la richesse collective et il ne faut pas la laisser se dégrader», ajoute-t-il.

En tout, plus de 155’000 employés sont en grève, affectant principalement les services des demandes de passeport, d’immigration et des impôts mais aussi une partie des inspecteurs des grains sortants des ports. Le Canada est un important exportateur de blé et de colza. Le dernier débrayage de cette ampleur dans le pays remonte en effet à 1991.