Hi-tech : Movio, quand l’IA se charge de la speakerine

L’intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre quotidien. Movio, une start-up travaillant sur l’IA générative, propose de faire parler naturellement des avatars humains pour réaliser des vidéos de présentation.

L’IA permettra d’illustrer de manière pratique et rapide une vidéo de présentation.

Pour ceux qui se sont déjà essayés à la présentation face caméra pour illustrer des sujets, le constat est flagrant: ce n’est pas à la portée de tout le monde d’être à l’aise dans cet exercice. Ce sera bientôt une corvée dont se chargeront nos ordinateurs, à l’image de ce que propose Movio. Cette jeune pousse, âgée de 2 ans, travaille sur la technologie de conversion de texte en vidéo via des algorithmes introduits par des ténors du domaine, comme OpenAI et Stability AI. Sa solution, proposée sur son site web, où l’on peut s’y essayer gratuitement, est des plus ergonomiques, proposant une interface drag & drop offrant une prise en main aisée.