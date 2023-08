Moyenne en suisse: Le salaire le plus haut est 139 fois plus élevé que le plus bas

Les actionnaires reçoivent plus qu’en 2018

L’étude relève aussi que les bénéfices et les distributions de capital aux actionnaires sont également nettement supérieurs au niveau de l’année 2018. «Les versements de dividendes et les rachats d’actions ont totalisé 76 milliards de francs, l’an dernier. Cela correspond à peu près aux recettes ordinaires de la Confédération», relève Unia. «Les entreprises ont utilisé la pandémie de Covid, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, l’inflation et la guerre en Ukraine» pour augmenter les salaires des managers et les distributions de capital aux actionnaires», résume l’économiste Magnus Meister.