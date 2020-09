La fondation Mozilla, connue pour le logiciel Firefox, a annoncé avoir lancé une nouvelle extension pour son navigateur web, ainsi que pour Chrome. Baptisé RegretsReporter, cet outil destiné aux utilisateurs de YouTube doit permettre aux chercheurs de l’organisation de mieux comprendre le système de recommandation de la plateforme vidéo en analysant les «recommandations regrettables» des utilisateurs, explique le site spécialisé américain The Verge .

À l’origine de 70% des vidéos visionnées sur la plateforme propriété de Google, l’algorithme de suggestions de vidéos a été à plusieurs reprises critiqué pour son fonctionnement opaque et ses dérives. Il a été accusé de suggérer des vidéos complotistes, racistes, violentes, ou peu adaptées à un jeune public.

Lorsque vous naviguez sur YouTube, l’extension envoie automatiquement des données sur le temps que vous passez sur la plateforme, sans collecter aucune information sur ce que vous regardez et cherchez

L’organisation demande aux personnes de ne pas changer de comportement sur YouTube lorsqu’ils utilisent son extension, mais de s’en servir comme à leur habitude. Par cette action, la fondation Mozilla dit vouloir rendre les algorithmes de recommandation sur internet plus fiables.

Ashley Boyd, vice-présidente Advocacy and Engagement chez Mozilla, explique que face aux critiques YouTube a répondu aux préoccupations et dit avoir fait des progrès, mais que la fondation n’avait aucun moyen de vérifier ces affirmations. Le nouvel outil et les analyses qui en découleront doivent permettre de changer la donne.