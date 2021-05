Série : Mr. Big sera dans la suite de «Sex and the City»

Le mari de Carrie apparaîtra bien dans «And Just Like That…». Le producteur de la série a confirmé que Chris Noth reprendrait son rôle.

Chris Noth et Sarah Jessica Parker dans la saison 4 de «Sex and the City»

Bonne nouvelle pour les fans de «Sex and the City». L’un des personnages principaux sera de retour dans la suite de la série , prévue sur HBO Max. La plateforme américaine de streaming a annoncé que Chris Noth reprendrait son rôle de Mr. Big dans «And Just Like That…».

On ignore encore dans combien d’épisodes l’acteur de 66 ans sera présent. On ne sait pas non plus quelle sera sa relation avec Carrie (jouée par Sarah Jessica Parker). Le couple s’était marié dans «Sex and the City, le film», sorti en 2008, et l’était toujours dans le deuxième long métrage en 2010.