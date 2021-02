Ça avait été un gros succès commercial en 2005: «Mr. & Mrs. Smith» réunissait deux stars qui allaient devenir le couple le plus glamour d’Hollywood, Angelina Jolie et Brad Pitt. Les comédiens jouaient deux époux menant une existence d’apparence ordinaire, mais qui étaient en réalité des tueurs à gages pour des organisations rivales.

Une nouvelle série tirée de ce blockbuster sera diffusée courant 2022 sur Prime Video, a annoncé sur Instagram Jennifer Salke, directrice des studios Amazon. Donald Glover («Solo: A Star Wars Story», «Spider-Man: Homecoming») et Phoebe Waller-Bridge (scénariste de la série «Killing Eve» et du prochain «James Bond») succéderont à Brad Pitt et Angelina Jolie. Ils seront aussi producteurs exécutifs de cette série.