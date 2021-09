Amérique centrale : MSF alerte sur la situation alarmante des migrants au Mexique

Le Mexique a vu augmenter les arrivées de migrants se dirigeant vers le nord pour notamment fuir la pauvreté et la violence, depuis l’élection de Joe Biden.

Des dizaines de milliers de migrants sont en état d’«extrême vulnérabilité» au Mexique pour cause de surpopulation, de soins de santé insuffisants et du risque de contamination au Covid-19, a déclaré lundi Médecins sans frontières (MSF).

MSF impute la situation critique des migrants, notamment dans deux villes frontalières du sud et du nord du Mexique à l’«échec» des politiques d’asile et aux expulsions constantes depuis les États-Unis. L’organisation a déployé une équipe d’urgence pour fournir une assistance médicale, psychologique et sociale à Tapachula – près de la frontière avec le Guatemala – où environ 40’000 migrants sont bloqués, a-t-elle indiqué.