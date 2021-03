Éthiopie : MSF dénonce la «destruction délibérée» des hôpitaux au Tigré

Les structures de soins de la région éthiopienne du Tigré ont été «détruites de façon délibérée et généralisée», et certaines sont occupées par des soldats, a déclare lundi Médecins sans frontières (MSF) dans un communiqué.

«Les structures de soins de la région éthiopienne du Tigré ont été pillées, vandalisées et détruites de façon délibérée et généralisée selon les observations des équipes de Médecins sans frontières sur place», déclare l’ONG dans un communiqué publié lundi.

Pillages

Les «pillages» se poursuivent, dénonce par ailleurs MSF. «À l’hôpital d’Adwa, au cœur de la région, des équipements médicaux, notamment des échographes et des moniteurs, ont été délibérément cassés», ajoute l’ONG. Elle souligne que cette situation impacte durement la population locale, touchée par l’insécurité et l’absence de personnels médicaux, contrainte de se rendre dans des centres moins bien équipés, souvent à pied en raison de la réquisition des ambulances par les soldats.

«Les structures de soins doivent être réhabilitées et recevoir davantage de matériel et d’ambulances, et le personnel doit recevoir son salaire et avoir la possibilité de travailler dans un environnement sécurisé», déclare Olivier Behn, directeur général de MSF, appelant à la protection de ce personnel.