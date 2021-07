Ethiopie : MSF suspend ses activités dans une partie du Tigré

Médecins sans frontières va temporairement cesser ses activités dans certaines zones après la mort de trois de ses employés fin juin.

L’ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé mercredi la suspension de ses activités dans certaines parties de la région éthiopienne en guerre du Tigré et demandé une enquête après le «meurtre brutal» de trois de ses employés le 24 juin. «MSF annonce la suspension de ses activités à Abi Adi, Adigrat et Aksoum, dans le Tigré central et oriental. Les équipes de MSF dans d’autres régions du Tigré continueront avec prudence à porter assistance aux personnes qui en ont un besoin urgent», a déclaré l’ONG dans un communiqué.