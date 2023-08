MTV Video Music Awards: Taylor Swift est la grande favorite

L’année 2023 est définitivement celle de Taylor Swift. Alors que sa tournée mondiale, qui passera par la Suisse , bat son plein et rapporte des sommes colossales, la chanteuse est également la favorite des MTV Video Music Awards 2023, avec huit nominations. La star célibataire de 33 ans est nominée dans les catégories Vidéo de l’année, Artiste de l’année, Chanson de l’année, Meilleure vidéo pop, Meilleurs effets visuels, Meilleure réalisation, Meilleures direction artistique et photographie et Meilleur montage.

Elle est suivie de SZA (six nominations), Doja Cat, Kim Petras, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo et Sam Smith (cinq) et Blackpink, Shakira et Diddy (quatre). Comme le mentionne «Billboard», c’est la première fois depuis que les MTV VMA ont créé la catégorie Artiste de l’année que seules des femmes sont nominées pour ce prix. Beyoncé, Karol G, Nicki Minaj, Shakira et Taylor Swift ont une chance de l’emporter, le 13 septembre 2023.