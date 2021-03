Football : MU et Leicester s’échappent, Arsenal douche Tottenham

Manchester United s’est emparé de la 2e place en battant West Ham, alors que les Foxes ont écrasé Sheffield United. Arsenal a renversé Tottenham.

Manchester United et Leicester ont consolidé leur place sur le podium en battant West Ham (1-0) et Sheffield United (5-0), dimanche, pour la 28e journée de Premier League, alors qu’Arsenal a renversé Tottenham (2-1), malgré un sublime but d’Erik Lamela.

Manchester United tient le rythme

Ce succès est d’autant plus précieux qu’il relègue les Londoniens de West Ham, 5e, à 9 longueurs, même s’ils ont un match en moins, et Chelsea (4e), tenu en échec par Leeds samedi (0-0), à 6 unités.

Il a fallu attendre un but contre son camp de la tête par Craig Dawson (1-0, 53e) pour départager les deux équipes et voir West Ham se secouer un peu, mais sans grande réussite.

L’excellente opération de Leicester

Leicester a su se montrer patient pour enfoncer l’équipe du Yorkshire. Toujours privé de ses créateurs James Maddison et Harvey Barnes, Leicester a pu compter sur un Jamie Vardy toujours aussi vert à 34 ans et qui a offert deux buts à Iheanacho (1-0, 39e et 3-0, 69e), avant de provoquer le but contre son camp d’Ethan Ampadu (5-0, 80e).