Football : MU se fait peur, Tottenham s’endort

Manchester United a tremblé avant de s’imposer contre Brighton. Pour les Spurs, la victoire n’est pas passée loin.

La reprise du championnat après la trêve internationale a été très poussive à Old Trafford, mais les Red Devils ont trouvé l’énergie pour renverser la vapeur face au mal classé Brighton. S’ils ne regardent plus vraiment devant, en raison des 14 points qui les séparent de City, leader incontesté, cette victoire leur donne 4 points d’avance sur Leicester, 3e, et 9 sur Chelsea, 4e, tous deux battus.