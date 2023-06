Roland-Garros 2023: Première finale en Grand Chelem pour Muchova

La joie de Karolina Muchova après sa victoire face à Aryna Sabalenka. AFP

La Tchèque Karolina Muchova, 43e mondiale, a écarté une balle de match jeudi face à la Biélorusse Aryna Sabalenka, No 2 mondiale, et s’est qualifiée 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-5 à Roland-Garros pour sa première finale de Grand Chelem.

Muchova (26 ans) est venue à bout de Sabalenka après plus de trois heures de duel. En finale samedi, elle affrontera soit la No 1 mondiale Iga Swiatek, soit l’inattendue Brésilienne Beatriz Haddad (14e), opposées dans la seconde demi-finale. Muchova, demi-finaliste une première fois en Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2021, n’avait jamais dépassé le troisième tour sur la terre battue parisienne avant l’édition 2023.

De 5-2 à 5-5

Après deux premières manches ultra-disputées et conclues au jeu décisif, le premier en faveur de Muchova, le deuxième de Sabalenka, la No 2 mondiale a creusé l’écart 5 jeux à 2 dans le troisième set et s’est même rapprochée à un point de la victoire, quand elle a mené 30-40 sur le service de son adversaire tchèque au jeu suivant.

Mais Muchova a écarté cette balle de match d’un coup droit gagnant, est revenue à 5-3, a débreaké quand Sabalenka a servi pour le gain du match, et égalisé à 5-5. Puis, profitant notamment de deux doubles fautes consécutives de la puissante Biélorusse, elle s’est emparée une nouvelle fois de son engagement et n’a pas tremblé au moment de conclure.

Opposition de styles

«Je ne sais pas trop ce qui s’est passé!, s’étonnait encore Muchova quelques instants après sa victoire. J’ai juste continué à me battre et ça a fonctionné!». Entre la puissance de Sabalenka et les variations et les incursions au filet de Muchova, la première demi-finale du tableau féminin a offert une remarquable opposition de styles.

Tombeuse de la No 8 mondiale Maria Sakkari dès le premier tour, la Tchèque est d’ores et déjà assurée de se faire une place dans le top 20 lundi. Même éliminée, Sabalenka a elle encore une chance de devenir No 1 mondiale à l’issue de la quinzaine parisienne, si Swiatek, championne sortante, ne se qualifie pas pour la finale plus tard dans la journée.