Hockey – Muet, Bienne cède à nouveau face aux ZSC Lions

Le HC Bienne, à nouveau coupable de n’avoir pas su faire trembler les filets adverses, s’est incliné mardi soir devant Zurich à la Tissot Arena (0-1). Déjà battus sur la plus courte des marges 48 heures plus tôt au Hallenstadion, les Seelandais voient les Lions revenir à deux victoires partout dans ce quart de finale de play-off. Sauront-ils, en vue du cinquième acte de jeudi soir à Zurich, se sortir de la tête le fait qu’ils pourraient avoir (au moins) deux longueurs d’avance dans la série?

De cette faculté à ne pas nourrir trop de regrets dépendra l’avenir immédiat des rouge et jaune. Car mardi non plus, les joueurs d’Antti Törmänen ne sont pas passés loin du compte. Avec Dmitry Shukin dans les buts, privé de Damien Brunner mais renforcé par les retours de maladie de Luca Cunti et Yannick Rathgeb, Bienne a comme d’habitude attaqué la rencontre avec appétit. Mais aucune des quatre occasions dessinées lors des cinq premières minutes n’a fait mouche. Et devant le filet zurichois, l’excellent Jakub Kovar a fait le nécessaire, réalisant deux doubles arrêts devant Alexander Yakovenko (10e) puis Mike Künzle (12e).