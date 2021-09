Athlétisme - Mujinga Kambundji brille à Bellinzone

Mujinga Kambundji (10''99) et Ajla Del Ponte (11 ’ 11) ont terminé deuxième et troisième du 100m du Gala des châteaux à Bellinzone, derrière la Jamaïcaine Fraser-Pryce Shelly-Ann (10''78), médaillée d ’ argent des derniers JO. Léonie Pointet a, elle, terminé huitième, en 11''49. Mujinga Kambundji a ensuite remporté le 200m qu ’ elle a terminé en 22''36, à un dixième de son record de Suisse.

Joseph se montre

Chez les hommes, Jason Joseph a remporté le 110m haies en 13''34, devant le Brésilien Rafael Pereira (13''42) et l ’ Américain Michael Dickson (13''5). Le 100m est revenu au Canadien André de Grasse (10''06) et Jeff Reais a terminé dernier en 10''46. En longueur, Benjamin Gföhler s ’ est classé deuxième, avec un saut à 7,74m, juste derrière l ’ Italien Filippo Randazzo (7,81m). Cela s ’ est moins bien passé pour Christopher Ullmann qui a fini 7e et dernier avec un bond à 7,16m. Enfin, sur 400m, Ricky Petrucciani a terminé 5e, en 46''38, à plus d ’ une seconde du vainqueur, le Néerlandais Jochem Dobber (45''28).