Européens multisports: Mujinga Kambundji: «C’est clair que ça m’énerve un petit peu»

Pour la sprinteuse de 30 ans, championne du monde en salle sur 60 m en mars dernier du côté de Belgrade, il lui était logiquement impossible de dire ce qui lui a manqué pour monter sur la plus haute marche du podium. «J’ai senti que j’ai fait un bon départ et que j’étais devant, analyse l’Helvète. C’est ensuite difficile à dire ce qu’il s’est passé sur la fin de la course, mais j’ai clairement perdu la course sur les derniers dix mètres. D’ailleurs, quand j’ai franchi la ligne, j’ai senti la présence de mes adversaires à mes côtés. Je me suis tout de suite dit que ça allait être serré.»