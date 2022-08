Européens de Munich: L’or pour Kambundji sur le 200 m!

Extraordinaire Mujinga Kambundji! Trois jours après avoir décroché une médaille d’argent au goût amer sur le 100 m, la Bernoise est devenue championne d’Europe du 200 m vendredi soir au Stade olympique de Munich. Elle offre ainsi à Swiss Athletics son cinquième podium depuis le début de ces joutes continentales après les deuxièmes places de Simon Ehammer en décathlon et Ricky Petrucciani sur le 400 m, ainsi que le troisième rang d’Annik Kälin en heptathlon.

Un virage de haut niveau

Placée dans le couloir numéro 3, l’athlète de 30 ans a superbement bondi des starting-blocks et réalisé un virage de haut niveau pour en ressortir au coude à coude avec Dina Asher-Smith. La Suissesse a encore réussi à accélérer l’allure sur la dernière ligne pour s’envoler vers le titre continental et couper la ligne en 22''32, devant la Britannique et la Danoise Ida Karstoft.