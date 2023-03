Athlétisme: Mujinga Kambundji championne d’Europe du 60 mètres

Swoboda et Neita bien derrière

Interrogée après la course sur les ondes de la RTS, la Bernoise a déclaré: «Je suis vraiment contente de ce que j’ai réussi à faire aujourd’hui. Est-ce que j’ai ressenti de la pression? Oui et non. Mais j’étais assez sûr de mes forces. Et je savais que je pouvais encore courir plus vite que lors de ma demi-finale.»