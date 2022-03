Athlétisme - Mujinga Kambundji championne du monde

La Bernoise a été sacrée pour la première fois de sa carrière. Son chrono est le meilleur de l’année et le quatrième de tous les temps (à égalité avec la Jamaïcaine Merlene Ottey et la Grecque Ekaterini Thanou). Mujinga Kambundji a devancé les Américaines Mikiah Brisco (6’’99) et Marybeth Sant-Price (7’’04).