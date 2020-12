Mujinga Kambundji (28 ans) doit faire l'impasse sur la saison en salle qui s'annonce. La sprinteuse bernois e s'est en effet blessée à l'entraînement lundi, en effectuant un faux mouvement. Elle souffre d'une fracture du métatarse , après avoir été déséquilibrée et avoir i nvolontairement h e u rté u n pylône.

La médaillée de bronze sur 200m lors des Mondiaux de Doha 2019 n'aura pas besoin de se faire opérer, mais sa convalescence durera entre six et huit semaines, et elle ne pourra s'entraîner que de manière sporadique.