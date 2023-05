Athlétisme: Mujinga Kambundji doit se ménager et prendre du repos

Sacrée championne d’Europe en salle sur 60 m en mars aux Européens à Istanbul, Mujinga Kambundji sera très attendue aux Mondiaux à Budapest, à la fin du mois d’août, où elle s’alignera sur 100 m, 200 m et 4x100 m. «J'aurais évidemment préféré entamer ma saison en mai. Mais la saison est longue, et les Mondiaux auront heureusement lieu à la fin août», a commenté la sprinteuse sur la RTS, via un communiqué de son agence de management.